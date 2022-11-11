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У США відбулися військові навчання, які імітували російське вторгнення в Європу

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 22:03

У пустелі Мохаве, що в американському штаті Каліфорнія, відбулися двотижневі навчання "Проєкт конвергенція", учасники яких відпрацьовували умови вторгнення Росії в Європу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Навчання відбувалися на базі Національного тренувального центру армії США Форт-Ірвін за участі близько 4500 військовослужбовців зі США, Великої Британії та Австралії. Вони випробовували нові методи ведення бою з урахуванням уроків повномасштабної війни в Україні.

Перша половина "Проєкту Конвергенція" передбачала розгортання конфлікту на острові в Тихому океані. Друга фаза, яка завершилась на цьому тижні, імітувала сухопутну війну в Європі. Обидві відбулися на тлі зростання напруженості у відносинах Заходу з Китаєм і Росією.

Навчання зокрема відбувалися відкритих ландшафтах пустелі, які схожі на рівнинну місцевість українського степу. Військові застосовували безпілотники та винищувачі F-35 для виявлення цілей, які ліквідовували британські реактивні системи залпового вогню GMLRS.

Серед елементу навчань була також протидія російськомовним соцмережам Fakebook і Twatter, у яких "росіяни" поширювали приклади неналежної поведінки американських військовослужбовців та підбурювали цивільне населення до спротиву.

Як зауважує The Times, у навчаннях брав участь елітний британський полк рейнджерів, сформований минулого року як складова сил спеціальних операцій для виконання операцій за кордоном.

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У 2023 році, як очікується, аналогічні навчання "Уорфайтер" (Warfighter) відбудуться вже в Європі (ймовірно, в Німеччині чи Польщі). Для них армія США перекине до Європи цілу дивізію.

Як повідомлялося, в новому стратегічному огляді генерального секретаріату національної оборони та безпеки Франції, опублікованому в середу, констатується, що вторгнення Росії в Україну поставило її на незворотний шлях конфронтації з колективним Заходом.

Теми: ЄвропаСШАРосіяНАТО
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