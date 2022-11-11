Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США відбулися військові навчання, які імітували російське вторгнення в Європу

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 21:03

У пустелі Мохаве, що в американському штаті Каліфорнія, відбулися двотижневі навчання "Проєкт конвергенція", учасники яких відпрацьовували умови вторгнення Росії в Європу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Навчання відбувалися на базі Національного тренувального центру армії США Форт-Ірвін за участі близько 4500 військовослужбовців зі США, Великої Британії та Австралії. Вони випробовували нові методи ведення бою з урахуванням уроків повномасштабної війни в Україні.

Реклама:

Перша половина "Проєкту Конвергенція" передбачала розгортання конфлікту на острові в Тихому океані. Друга фаза, яка завершилась на цьому тижні, імітувала сухопутну війну в Європі. Обидві відбулися на тлі зростання напруженості у відносинах Заходу з Китаєм і Росією.

Навчання зокрема відбувалися відкритих ландшафтах пустелі, які схожі на рівнинну місцевість українського степу. Військові застосовували безпілотники та винищувачі F-35 для виявлення цілей, які ліквідовували британські реактивні системи залпового вогню GMLRS.

Серед елементу навчань була також протидія російськомовним соцмережам Fakebook і Twatter, у яких "росіяни" поширювали приклади неналежної поведінки американських військовослужбовців та підбурювали цивільне населення до спротиву.

ВІДЕО ДНЯ

Як зауважує The Times, у навчаннях брав участь елітний британський полк рейнджерів, сформований минулого року як складова сил спеціальних операцій для виконання операцій за кордоном.

У 2023 році, як очікується, аналогічні навчання "Уорфайтер" (Warfighter) відбудуться вже в Європі (ймовірно, в Німеччині чи Польщі). Для них армія США перекине до Європи цілу дивізію.

Як повідомлялося, в новому стратегічному огляді генерального секретаріату національної оборони та безпеки Франції, опублікованому в середу, констатується, що вторгнення Росії в Україну поставило її на незворотний шлях конфронтації з колективним Заходом.

Теми: ЄвропаСШАРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Європа
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтим до Дня незалежності України
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: