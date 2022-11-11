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В США состоялись военные учения, которые имитировали российское вторжение в Европу

"Европейская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 22:03

В пустыне Мохаве, что в американском штате Калифорния, состоялись двухнедельные учения "Проект конвергенция", участники которых отрабатывали условия вторжения России в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Учения проходили на базе Национального тренировочного центра армии США Форт-Ирвин с участием около 4500 военнослужащих из США, Великобритании и Австралии. Они испытывали новые методы ведения боя с учетом уроков полномасштабной войны в Украине.

Первая половина "Проекта Конвергенция" предусматривала развертывание конфликта на острове в Тихом океане. Вторая фаза, которая завершилась на этой неделе, имитировала сухопутную войну в Европе. Обе состоялись на фоне роста напряженности в отношениях Запада с Китаем и Россией.

Учения в частности происходили в открытых ландшафтах пустыни, которые похожи на равнинную местность украинской степи. Военные применяли беспилотники и истребители F-35 для выявления целей, которые ликвидировали британские реактивные системы залпового огня GMLRS.

Среди элемента учений было также противодействие русскоязычным соцсетям Fakebook и Twatter, в которых "русские" распространяли примеры неподобающего поведения американских военнослужащих и подстрекали гражданское население к сопротивлению.

Как отмечает The Times, в учениях участвовал элитный британский полк рейнджеров, сформированный в прошлом году как составляющая сил специальных операций для выполнения операций за рубежом.

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В 2023 году, как ожидается, аналогичные учения "Уорфайтер" (Warfighter) состоятся уже в Европе (вероятно, в Германии или Польше). Для них армия США перебросит в Европу целую дивизию.

Как сообщалось, в новом стратегическом обзоре генерального секретариата национальной обороны и безопасности Франции, опубликованном в среду, констатируется, что вторжение России в Украину поставило ее на необратимый путь конфронтации с коллективным Западом.

Темы: ЕвропаСШАРосcияНАТО
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