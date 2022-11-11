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Європейський фонд миру вичерпаний на 85% – в ЄС обговорять, де знайти додаткові гроші

"Європейська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 22:17

Бюджет Європейського фонду миру, з якого зокрема виділялися кошти на військову допомогу Україні, витрачений і розпланований на 85-86%, що стане темою засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 листопада в Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у п’ятницю повідомив співрозмовник із ЄС на умовах анонімності.

"Високий представник (ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель) стурбований фінансовою ситуацією Фонду. Він торкнеться цього питання наступного тижня і нагадає, що тепер ми маємо забезпечити фінансову стабільність Європейського фонду миру на довгострокову перспективу", – зазначив представник ЄС.

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"Нам не лише потрібно продовжувати підтримувати Україну, але також переглянути у бік збільшення інші зобов'язання, зокрема в Африці та країнах близького сусідства. І ми маємо знайти кошти, щоб знову наповнити пакет Європейського фонду миру", – додав він.

На засіданні Ради ЄС наступного вівторка питання докладно обговорюватися не буде, оскільки для цього знадобляться ще кілька тижнів.

"Це складне питання, яке потребує поглиблених консультацій, які розпочнуться після Ради ЄС із закордонних справ між послами держав-членів у Комітеті з політики та безпеки, потім відбудуться у Комітеті постійних представників. Ми маємо намір повернутися до цього питання в грудні на наступній раді на рівні міністрів оборони, а також потенційно воно може бути розглянуто на грудневій Європейській раді перед Різдвом", – уточнив співрозмовник журналістів.

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Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 мільярда євро. 

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Теми: ЄСгроші
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