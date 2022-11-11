Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги

Бюджет Европейского фонда мира, из которого в частности выделялись средства на военную помощь Украине, потрачен и распланирован на 85-86%, что станет темой заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 ноября в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в пятницу сообщил собеседник из ЕС на условиях анонимности.

"Высокий представитель (ЕС по внешней политике Жозеп Боррель) обеспокоен финансовой ситуацией Фонда. Он коснется этого вопроса на следующей неделе и напомнит, что теперь мы должны обеспечить финансовую стабильность Европейского фонда мира на долгосрочную перспективу", - отметил представитель ЕС.

"Нам не только нужно продолжать поддерживать Украину, но также пересмотреть в сторону увеличения другие обязательства, в частности в Африке и странах ближнего соседства. И мы должны найти средства, чтобы снова наполнить пакет Европейского фонда мира", - добавил он.

На заседании Совета ЕС в следующий вторник вопрос подробно обсуждаться не будет, поскольку для этого понадобятся еще несколько недель.

"Это сложный вопрос, который требует углубленных консультаций, которые начнутся после Совета ЕС по иностранным делам между послами государств-членов в Комитете по политике и безопасности, затем состоятся в Комитете постоянных представителей. Мы намерены вернуться к этому вопросу в декабре на следующем совете на уровне министров обороны, а также потенциально он может быть рассмотрен на декабрьском Европейском совете перед Рождеством", - уточнил собеседник журналистов.

Европейский фонд мира является межправительственным фондом, созданным государствами-членами ЕС для финансирования операций по поддержанию мира. Украина получила от Фонда в целом 3,1 миллиарда евро.

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