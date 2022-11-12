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Гуменюк розповіла про першу партію "російського ленд-лізу" з півдня

Тетяна ЛозовенкоСубота, 12 листопада 2022, 00:00
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України на звільнених територіях півдня виявили російські танки, артилерію та іншу техніку, яку окупантам не вдалося переправити через Дніпро під час відступу.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі марафону "FREEДОМ" 11 листопада 

Пряма мова: "Техніка є (покинута окупантами - ред.). Вона розосереджена. Основну масу вони намагалися евакуювати і переміщували навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті і артилерійські установки, і танки, і бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне – обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік".

Деталі: Вона додала, що є багато замінованих територій та "пасток", які залишили росіяни, зокрема розтяжок. Тому повертатися на деокуповані території поки небезпечно для цивільних.

Пряма мова: "Повертатися поки зарано. Окупанти під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення".

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Теми: Херсонська областьдеокупаціязброя
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