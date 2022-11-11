Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга

Вооруженные силы Украины на освобожденных территориях юга обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.

Источник: руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона "FREEДОМ" 11 ноября

Прямая речь: Техника есть (брошенная оккупантами - ред.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже по тем альтернативным переправам, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы брошенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть. что пригодно – обязательно вернем уже в качестве снарядов в обратную сторону".

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Детали: Она добавила, что есть много заминированных территорий и "ловушек", которые оставили россияне, в частности растяжек. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока опасно для гражданских.

Прямая речь: "Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления минировали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения".