Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія блокує гуманітарні вантажі на окуповані території України – ООН

Ольга Глущенко Субота, 12 листопада 2022, 00:25
Росія блокує гуманітарні вантажі на окуповані території України – ООН
фото: Getty Images

Російська Федерація перешкоджає доставці гуманітарних місій і вантажів ООН на тимчасово окуповані території України.

Джерело: помічниця речника генсека ООН Стефані Тремблей, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми не маємо доступу через лінію зіткнення".

Реклама:

Деталі: Тремблей зазначила, що гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і готують вантажі "для доставки в райони, де ведуться активні бойові дії, а також у місця, які нещодавно перейшли під контроль (України – ред.) ".

За словами Тремблей, за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій.

Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Необхідність надання гуманітарної допомоги стає ще нагальнішою у зв'язку з енергетичною кризою в Україні, зауважила представниця пресслужби.

"Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг", - наголосила Тремблей.

Вона додала, що, починаючи з лютого, гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни понад 5,7 млн осіб.

Теми: ООНРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
Усі новини...
Реклама: