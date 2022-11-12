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Росія блокує гуманітарні вантажі на окуповані території України – ООН

Ольга Глущенко Субота, 12 листопада 2022, 01:25
фото: Getty Images

Російська Федерація перешкоджає доставці гуманітарних місій і вантажів ООН на тимчасово окуповані території України.

Джерело: помічниця речника генсека ООН Стефані Тремблей, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми не маємо доступу через лінію зіткнення".

Деталі: Тремблей зазначила, що гуманітарні місії продовжують розширювати свою діяльність і готують вантажі "для доставки в райони, де ведуться активні бойові дії, а також у місця, які нещодавно перейшли під контроль (України – ред.) ".

За словами Тремблей, за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей, які нещодавно стали доступними для міжнародних організацій.

Серед вантажів - вода, засоби гігієни, медикаменти, набори для перебування у сховищах взимку тощо. Останній з конвоїв призначений для більш як 7500 осіб у трьох громадах Херсонщини.

Необхідність надання гуманітарної допомоги стає ще нагальнішою у зв'язку з енергетичною кризою в Україні, зауважила представниця пресслужби.

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"Ми та наші партнери продовжуємо працювати, аби збільшити обсяги екстреного водопостачання та санітарно-гігієнічних послуг", - наголосила Тремблей.

Вона додала, що, починаючи з лютого, гуманітарні організації надали послуги з водопостачання, санітарії та гігієни понад 5,7 млн осіб.

Теми: ООНРосіяокупація
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