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Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 ноября 2022, 00:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
фото: Getty Images

Российская Федерация препятствует доставке гуманитарных миссий и грузов ООН на временно оккупированные территории Украины.

Источник: помощница спикера генсека ООН Стефани Тремблей, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не имеем доступа через линию соприкосновения".

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Детали: Тремблей отметила, что гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовят грузы "для доставки в районы, где ведутся активные боевые действия, а также в места, которые недавно перешли под контроль (Украины - ред.)".

По словам Тремблей, за последние четыре недели ООН и партнерские организации доставили шесть гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей, которые недавно стали доступными для международных организаций.

Среди грузов - вода, средства гигиены, медикаменты, наборы для пребывания в убежищах зимой и тому подобное. Последний из конвоев предназначен для более 7500 человек в трех громадах Херсонщины.

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Необходимость предоставления гуманитарной помощи становится еще более насущной в связи с энергетическим кризисом в Украине, отметила представительница пресс-службы.

"Мы и наши партнеры продолжаем работать, чтобы увеличить объемы экстренного водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг", - отметила Тремблей.

Она добавила, что, начиная с февраля, гуманитарные организации предоставили услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене более 5,7 млн человек.

Темы: ООНРосcияоккупация
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