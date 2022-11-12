Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 ноября 2022, 01:25
фото: Getty Images

Российская Федерация препятствует доставке гуманитарных миссий и грузов ООН на временно оккупированные территории Украины.

Источник: помощница спикера генсека ООН Стефани Тремблей, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не имеем доступа через линию соприкосновения".

Детали: Тремблей отметила, что гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовят грузы "для доставки в районы, где ведутся активные боевые действия, а также в места, которые недавно перешли под контроль (Украины - ред.)".

По словам Тремблей, за последние четыре недели ООН и партнерские организации доставили шесть гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей, которые недавно стали доступными для международных организаций.

Среди грузов - вода, средства гигиены, медикаменты, наборы для пребывания в убежищах зимой и тому подобное. Последний из конвоев предназначен для более 7500 человек в трех громадах Херсонщины.

Необходимость предоставления гуманитарной помощи становится еще более насущной в связи с энергетическим кризисом в Украине, отметила представительница пресс-службы.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы и наши партнеры продолжаем работать, чтобы увеличить объемы экстренного водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг", - отметила Тремблей.

Она добавила, что, начиная с февраля, гуманитарные организации предоставили услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене более 5,7 млн человек.

Темы: ООНРосcияоккупация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Экс-глава "Укрэксимбанка", которого уволили за нападение на журналистов, получил новую должность в госкомпании

видеоВ Херсоне уже работает украинская городская и областная власть

обновленоВоздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу

Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ

видеоКремлевские СМИ опубликовали видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Россияне придумали себе новую "столицу Херсонщины"

Все новости...
ООН
Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны
Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
Последние новости
18:58
Болгария все же не будет переселять украинских беженцев из отелей в базы отдыха
18:50
В Херсоне вводят комендантский час и ограничивают въезд и выезд
18:33
Выборы в Сенат США: партия Байдена побеждает в одном из ключевых штатов
18:25
Оккупанты укрепляют оборону на левом берегу на Херсонщине – сводка Генштаба
18:14
Экс-глава "Укрэксимбанка", которого уволили за нападение на журналистов, получил новую должность в госкомпании
18:06
Кулеба и Блинкен встретились на полях саммита АСЕАН: обсудили "зерновую сделку" и войну
17:49
видеоВ Херсоне уже работает украинская городская и областная власть
17:34
Трамп обжаловал повестку для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
17:30
В Запорожье сработала ПВО, обломки упали на улицы
17:24
Профицит федерального бюджета РФ растет из-за налога на сверхприбыль Газпрома
Все новости...