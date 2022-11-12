Шольц зізнався, що досі радиться з Меркель

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що, як і раніше, продовжує регулярно звертатися по поради до своєї попередниці на посаді Ангелі Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц заявив у п’ятницю під час дискусії, організованої мовником RND.

"Перш за все, ми знаємо одне одного дуже давно і завжди добре працювали разом, незважаючи на те, що перебуваємо в різних партіях (Шольц із Соціал-демократичної партії, Меркель – у Християнсько-демократичному союзі). І так буде тривати", – пояснив канцлер.

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Він водночас додав, що консультується з багатьма іншими людьми "далеко за межами правлячих партій" та "не відчуває себе самотнім".

Ангела Меркель перебувала на посаді канцлера Німеччини з 2005 по 2021 рік. Після відставки вона кілька разів коментувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Раніше Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія вирішила почати війну.

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Натомість, на думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.