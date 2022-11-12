Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что по-прежнему продолжает регулярно обращаться за советом к своей предшественнице на посту Ангеле Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

"Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях (Шольц из Социал-демократической партии, Меркель - в Христианско-демократическом союзе). И так будет продолжаться", - пояснил канцлер.

Реклама:

Он одновременно добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами правящих партий" и "не чувствует себя одиноким".

Ангела Меркель находилась на посту канцлера Германии с 2005 по 2021 год. После отставки она несколько раз комментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину, но заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия решила начать войну.

ВИДЕО ДНЯ

Зато, по мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.