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Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 00:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
олаф шольц. фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что по-прежнему продолжает регулярно обращаться за советом к своей предшественнице на посту Ангеле Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

"Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях (Шольц из Социал-демократической партии, Меркель - в Христианско-демократическом союзе). И так будет продолжаться", - пояснил канцлер.

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Он одновременно добавил, что консультируется со многими другими людьми "далеко за пределами правящих партий" и "не чувствует себя одиноким".

Ангела Меркель находилась на посту канцлера Германии с 2005 по 2021 год. После отставки она несколько раз комментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину, но заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия решила начать войну.

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Зато, по мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

Темы: ШольцМеркельГермания
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