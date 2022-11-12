На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Сили оборони точними ударами у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області знищили 30 окупантів, 2 танки і 4 вантажівки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Пряма мова: "Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку.

В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру".

Деталі: У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Як повідомляє ОК "Південь", ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом дня 11 листопада з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини.

Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи.

З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Обійшлося без людських втрат.

Авіацією ЗСУ двічі завдано ударів по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах.

Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 окупантів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.