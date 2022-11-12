Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині ЗСУ розбили штаб окупантів – командування

Ольга Глущенко Субота, 12 листопада 2022, 02:50
ілюстративне фото ОК Південь

Сили оборони точними ударами у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області знищили 30 окупантів, 2 танки і 4 вантажівки.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Пряма мова: "Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування наших військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку.

В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру".

Деталі: У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки.

Як повідомляє ОК "Південь", ворог продовжує терор тилових регіонів і мирного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом дня 11 листопада з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії атаковано Мирівську і Марганецьку громади Нікопольщини.

Близько 70 снарядів випущено по населених пунктах та відкритих територіях. Поранення отримали 2 цивільні особи.

З Кінбурнської коси ворог бив "Градом" по Куцурубській громаді Миколаївщини. Обійшлося без людських втрат.

Авіацією ЗСУ двічі завдано ударів по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах.

Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 окупантів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

Теми: Збройні силивійнаХерсонська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоМаляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні

Ексголова "Укрексімбанку", якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

відеоУ Херсоні вже працює українська міська й обласна влада

оновленоПовітряну тривогу оголошували по всій Україні в суботу

Міноборони РФ замовило партію новітніх гіперзвукових ракет - ЗМІ

відеоКремлівські ЗМІ опублікували відео підриву моста на Каховській ГЕС

Усі новини...
Збройні сили
Біля 14 населених пунктів ЗСУ дали відсіч ворогу – зведення
Гуменюк попередила про "багато пасток" на відступах ворога
Звільнення Херсону та складна ситуація під Вугледаром – головне про війну за тиждень
Останні новини
21:01
У Запоріжжі евакуюють мешканців 6 будинків через нерозірвані снаряди
20:48
На Донеччині зараз пекло, надзвичайно жорстокі бої – президент
20:42
Росія добивається підключення до SWIFT свого держбанку в межах переговорів щодо "зернової угоди"
20:33
Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами
20:14
Звільнено вже понад 60 населених пунктів Херсонщини – Зеленський
19:50
Питну воду для Миколаєва реально відновити – Кім
19:41
Президентка Молдови привітала звільнення Херсона
19:11
фотоМаляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні
18:58
Болгарія все ж не буде переселяти українських біженців із готелів у бази відпочинку
18:50
У Херсоні вводять комендантську годину та обмежують в’їзд і виїзд
Усі новини...