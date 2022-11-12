На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Силы обороны точными ударами в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области уничтожили 30 оккупантов, 2 танка и 4 грузовика.

Источник: оперативное командование "Юг"

Прямая речь: "Враг после отхода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью осложнения дальнейшего передвижения наших войск.

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Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населенных пунктов на Херсонском направлении.

В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру".

Детали: В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибло, уничтожено 2 танка и 4 грузовика.

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Как сообщает ОК "Юг", враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения.

В течение дня 11 ноября из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии атакованы Мировская и Марганецкая громады Никопольщины.

Около 70 снарядов выпущено по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских лица.

С Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской громаде Николаевской области. Обошлось без человеческих потерь.

Авиацией ВСУ дважды нанесены удары по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах.

Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подтвержденные потери врага составляют 25 оккупантов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.