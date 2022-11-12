Біля 14 населених пунктів ЗСУ дали відсіч ворогу – зведення

Українські військові відбили ворожі атаки в районах атаки 14 населених пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

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Також у штабі повідомляють, що протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

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на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та Серебрянка і Терни Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Водяне, Кам’янка, Костянтинівка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське і Новомихайлівка на Донеччині;

на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Нескучне, Павлівка та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе, Зелений Гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області;

на Південнобузькому напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка на Херсонщині.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти й охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії.

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.