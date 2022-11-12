Возле 14 населенных пунктов ВСУ дали отпор врагу – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах атаки 14 населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Также в штабе сообщают, что за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Ольховатка, Красное, Огирцево и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крохмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестовое, Купянск и Табаевка на Харьковщине и Серебрянка и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка в Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Гуляйполе, Зеленый Гай, Малиновка, Ольговское, Степное, Чаривне, Красное и Щербаки Запорожской области;

на Южнобугском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка на Херсонщине.

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

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Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.

Украинская авиация в течение минувших суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БпЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 другие важные военные объекты оккупантов.