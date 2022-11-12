Дніпропетровщина: росіяни запустили 50 снарядів по Нікопольському району
Субота, 12 листопада 2022, 06:37
У ніч на 12 листопада загарбники скерували понад 50 снарядів.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Тримали (росіяни – ред.) під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією.
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Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів".
Деталі: За попередніми даними Резніченка, люди не постраждали.
При цьому є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.
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