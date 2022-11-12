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Дніпропетровщина: росіяни запустили 50 снарядів по Нікопольському району

Субота, 12 листопада 2022, 06:37
Дніпропетровщина: росіяни запустили 50 снарядів по Нікопольському району
наслідки обстрілів, фото: тг Резніченка

У ніч на 12 листопада загарбники скерували понад 50 снарядів.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Тримали (росіяни – ред.) під прицілом три громади – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Били "Градами" та важкою артилерією.

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Скерували на нічні міста та села понад 50 снарядів".

Деталі: За попередніми даними Резніченка, люди не постраждали.

При цьому є руйнування житлових будинків. Деталі обстрілів уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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