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Днепропетровщина: россияне запустили 50 снарядов по Никопольскому району

Суббота, 12 ноября 2022, 06:37
Днепропетровщина: россияне запустили 50 снарядов по Никопольскому району
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

В ночь на 12 ноября захватчики направили более 50 снарядов.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Держали (россияне - ред.) под прицелом три громады - Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией.

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Направили на ночные города и села более 50 снарядов".

Детали: По предварительным данным Резниченко, люди не пострадали.

При этом есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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