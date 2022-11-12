Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: россияне запустили 50 снарядов по Никопольскому району

Суббота, 12 ноября 2022, 07:37
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

В ночь на 12 ноября захватчики направили более 50 снарядов.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Держали (россияне - ред.) под прицелом три громады - Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией.

Направили на ночные города и села более 50 снарядов".

Детали: По предварительным данным Резниченко, люди не пострадали.

При этом есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Арахамия: О переговорах с РФ можно будет говорить во второй половине 2023 года

Командующий ОК "Юг" прибыл в Херсон, местные встречают с флагами и возгласами

фотоМаляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге

Экс-глава "Укрэксимбанка", которого уволили за нападение на журналистов, получил новую должность в госкомпании

обновленоВоздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу

Минобороны РФ заказало партию новейших гиперзвуковых ракет – СМИ

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
СМИ показали, как Резниченко и фитнестренерка связаны с консультантом "Большого строительства"
Россияне выпустили по Никопольщине 50 снарядов: повреждено жилье и колледж
Последние новости
02:08
УЗ анонсировала запуск поездов в Херсон
01:12
Вражеский вертолет выпустил 15 неуправляемых ракет по громаде Сумщины
00:50
100-летняя итальянка стала старейшим в мире донором органов
00:25
В Черкасской области во время воздушной тревоги работала ПВО – ОВА
23:48
В воскресенье плановые отключения света будут действовать в Киеве и 8 областях
23:42
Старейшая королева Европы завершила празднование 50-летия пребывания на престоле
23:09
Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым
22:44
Арахамия: О переговорах с РФ можно будет говорить во второй половине 2023 года
22:05
МИД призвал Венгрию осудить заявления своего депутата об общей границе с Польшей
21:56
Оккупанты передумали переносить "столицу Херсонской области" в Геническ
Все новости...