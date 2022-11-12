Днепропетровщина: россияне запустили 50 снарядов по Никопольскому району
Суббота, 12 ноября 2022, 06:37
В ночь на 12 ноября захватчики направили более 50 снарядов.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Держали (россияне - ред.) под прицелом три громады - Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией.
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Направили на ночные города и села более 50 снарядов".
Детали: По предварительным данным Резниченко, люди не пострадали.
При этом есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.
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