Штаб: окупанти на Донеччині та чеченці влаштували розбірки, 3 поранених

Генштаб ЗСУ повідомляє про трьох поранених внаслідок розбірок між мобілізованими в Донецькій області та окупантами з Чечні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова: "На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки.

Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб".