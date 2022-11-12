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Штаб: окупанти на Донеччині та чеченці влаштували розбірки, 3 поранених

Ольга Глущенко Субота, 12 листопада 2022, 08:14
ілюстративне фото ГУР

Генштаб ЗСУ повідомляє про трьох поранених внаслідок розбірок між мобілізованими в Донецькій області та окупантами з Чечні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пряма мова: "На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території Чеченської республіки.

Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб".

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Теми: війнаРосіяЧечня
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