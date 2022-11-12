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Штаб: мобилизованные на оккупированной Донетчине и из Чечни устроили разборки, 3 раненых

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 ноября 2022, 07:14
Штаб: мобилизованные на оккупированной Донетчине и из Чечни устроили разборки, 3 раненых
иллюстративное фото ГУР

Генштаб ВСУ сообщает о трех раненых в результате разборок между мобилизованными в Донецкой области и оккупантами из Чечни.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь: "На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными взаимоотношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской республики.

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Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек".

Темы: войнаРосcияЧечня
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