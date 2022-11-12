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Світові лідери відмовляться від "сімейного фото" на G20 через присутність Росії

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 07:32

Світові лідери не візьмуть участь в офіційному "сімейному фото" під час зустрічі на саміті G20 на Балі наступного тижня через загальний дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії на саміті.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

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Але на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, попри те, що президент Росії Владімір Путін заявив, що не буде на ньому присутній.

Натомість буде присутній глава МЗС Сергій Лавров. Він влаштував драматичні сцени на попередніх самітах, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної голодної кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, є рівносильними оголошенню війни.

Раніше ЗМІ повідомили, що лідери 20 найбільших економік світу наступного тижня засудять застосування або будь-які погрози застосування ядерної зброї.

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Які рішення мають ухвалити на Балі та чому є підстави говорити про небезпеку для України, читайте у статті "Європейської правди" або дивіться блог "Велика двадцятка" проти Путіна. Чи "за"? Деталі про саміт, де говоритимуть про майбутнє світу.

Теми: Росіядипломатичні відносини
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