Мировые лидеры откажутся от "семейного фото" на G20 из-за присутствия России

Мировые лидеры не примут участие в официальном "семейном фото" во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за общего дискомфорта в связи с присутствием России на саммите.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, что является источником интересной динамики, когда лидеры общаются и приветствуют друг друга на публике.

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Но на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет, несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил, что не будет на нем присутствовать.

Зато будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров. Он устроил драматические сцены на предыдущих саммитах, оставив встречу министров иностранных дел после того, как заявил своим коллегам, что вторжение России в Украину не является причиной глобального голодного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию России, равносильны объявлению войны.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры 20 крупнейших экономик мира на следующей неделе осудят применение или любые угрозы применения ядерного оружия.

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Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.

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