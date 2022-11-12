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Відступ із Херсона є визнанням проблем російських військ - британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 09:03

Відступ російських військ з Херсона є публічним визнанням труднощів, з якими вони зіткнулися на західному березі Дніпра.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відхід завдає значної репутаційної шкоди… Цілком ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що існує реалістична ймовірність того, що російська військова техніка та сили в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів.

"Завершення виходу відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що, ймовірно, у рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Теми: Велика Британіярозвідка
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