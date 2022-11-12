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Отступление из Херсона является признанием проблем россиян - британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 08:03

Отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Херсон был единственной областной столицей, захваченной российскими войсками с февраля, поэтому отход наносит значительный репутационный ущерб... Вполне вероятно, что Россия все еще пытается эвакуировать силы из других районов области через реку к оборонительным позициям на восточном берегу", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что существует реалистичная вероятность того, что российская военная техника и силы в гражданском эвакуировались вместе с заявленными 80 000 эвакуированных гражданских лиц в течение последних недель.

"Завершение выхода произошло лишь через два дня после его объявления. Вполне вероятно, что процесс вывода уже начался еще 22 октября, когда чиновники россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, вероятно, в рамках этого процесса российские войска разрушили автомобильные и железнодорожные мосты через реку Днепр.

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Темы: Великобританияразведка
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