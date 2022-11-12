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Вже понад 80 тисяч окупантів полягли на українській землі

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 09:12
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Згідно з даними Генштабу, понад 80200 російських окупантів вже загинули на війні в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2838 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,
  • артилерійських систем – 1829 (+12) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

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Теми: ГенштабвійнаРосіяокупація
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