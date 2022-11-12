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Уже более 80 тысяч оккупантов ликвидированы на украинской земле

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 09:12
фото: генштаб

Согласно данным Генштаба, более 80200 российских оккупантов уже погибли на войне в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,
  • танков - 2838 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 205 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,
  • специальная техника - 160 (+1).

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Темы: ГенштабвойнаРосcияоккупация
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