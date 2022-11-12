Уже более 80 тысяч оккупантов ликвидированы на украинской земле
Суббота, 12 ноября 2022, 09:12
Согласно данным Генштаба, более 80200 российских оккупантов уже погибли на войне в Украине.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 80210 (+810) человек ликвидировано,
- танков - 2838 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 5730 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 1829 (+12) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1506 (+1),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20) ед,
- специальная техника - 160 (+1).
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