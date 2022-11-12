РФ може масовано вдарити по Україні під час саміту G20 – Ігнат
Субота, 12 листопада 2022, 11:37
Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі 15-16 листопада.
Джерело: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, "Армія Inform"
Пряма мова: "Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації".
Деталі: Ігнат зазначив, що хоч Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.
За його словами, ракети, які були в росіян до широкомасштабного вторгнення, робились ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували.
Процес виготовлення ракети – довготривалий. "Це не один день-два робиться", – зазначив речник Повітряних сил.