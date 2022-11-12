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РФ може масовано вдарити по Україні під час саміту G20 – Ігнат

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 10:37
РФ може масовано вдарити по Україні під час саміту G20 – Ігнат

Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту "Великої двадцятки", який відбудеться на Балі 15-16 листопада.

Джерело: спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, "Армія Inform"

Пряма мова: "Усі ж події насуваються, і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації".

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Деталі: Ігнат зазначив, що хоч Росія і продовжує накопичувати зброю, зокрема ракети, вони все ж таки значно вичерпали свої запаси.

За його словами, ракети, які були в росіян до широкомасштабного вторгнення, робились ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували.

Процес виготовлення ракети – довготривалий. "Це не один день-два робиться", – зазначив речник Повітряних сил.

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Теми: Росіяобстріл
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