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РФ может массированно ударить по Украине во время саммита G20 - Игнат

Валентина РоманенкоСуббота, 12 ноября 2022, 11:37

Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки", который состоится на Бали 15-16 ноября.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, "Армия Inform"

Прямая речь: "Все же события надвигаются, и саммит "двадцатки". Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации".

Детали: Игнат отметил, что, хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в частности ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.

По его словам, ракеты, которые были у россиян до широкомасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали.

Процесс изготовления ракеты - длительный. "Это не один день-два делается", - отметил спикер Воздушных сил.

Темы: Росcияобстрел
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