Окупанти вкрали 15 тисяч картин з Херсонщини – ССО

Сили спецоперацій повідомляють, що до окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном, загалом з Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин.

Джерело: "Спротив"

Дослівно: "За даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці.

Серед колекцій на фонду музею У постійній експозиції музею іконопис XVII — початку XX століття, українське мистецтво II половини XIX — початку XX століття. Також представлені роботи сучасних митців.

Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів".

Деталі: Військові зазначають, що росіяни традиційно накрали сантехніки та побутової техніки.





