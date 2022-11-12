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Оккупанты украли 15 тысяч картин с Херсонщины - ССО

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 11:07
Оккупанты украли 15 тысяч картин с Херсонщины - ССО
фото спротив

Силы спецопераций сообщают, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.

Источник: "Спротив"

Дословно: "По данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке.

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Среди коллекций в фонде музея В постоянной экспозиции музея иконопись XVII - начала XX века, украинское искусство II половин XIX - начала XX века. Также представлены работы современных художников.

Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины, вывезено почти 15 тысяч экспонатов".

Детали: Военные отмечают, что россияне традиционно наворовали сантехники и бытовой техники.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиякультура
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