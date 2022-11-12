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На Буковині ексадвокат готував фейки для ток-шоу Соловйова – СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 11:30
На Буковині ексадвокат готував фейки для ток-шоу Соловйова – СБУ
фото сбу

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: За даними спецслужби, серед його найпоширеніших "вкидів" – дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ.

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фото прокуратури

Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.

Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "ток-шоу" на телеканалі "Россия 1", наголошують в СБУ.

 
фото сбу

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних СБУ матеріалів, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Теми: СБУЧернівецька областьвійнапропаганда
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