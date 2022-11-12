Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковині ексадвокат готував фейки для ток-шоу Соловйова – СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 12:30
фото сбу

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: За даними спецслужби, серед його найпоширеніших "вкидів" – дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ.

 
фото прокуратури

Також він "розганяв" брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.

Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку.

Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і "ток-шоу" на телеканалі "Россия 1", наголошують в СБУ.

 
фото сбу

За це поплічник агресора сподівався отримати громадянство РФ та оселитися в одному з населених пунктів Підмосков’я.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.

Таким чином він потрапив у поле зору представників кремлівських інформресурсів і розпочав з ними "співпрацювати" на шкоду державній безпеці України.

Для спілкування з ними використовував месенджери та анонімні Телеграм-канали країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.

На підставі зібраних СБУ матеріалів, зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУЧернівецька областьвійнапропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим

відеоКомандувач ОК "Південь" прибув до Херсона, місцеві зустрічають з прапорами й вигуками

фотоМаляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні

Ексголова "Укрексімбанку", якого звільнили за напад на журналістів, отримав нову посаду у держкомпанії

Усі новини...
СБУ
Силовики ліквідували ботоферму, яка "розганяла" кремлівську пропаганду
СБУ затримала блогера "Russia Today", який з України поширював у ЄС фейки про війну
СБУ знешкодила ДРГ ворога, яка готувала вбивства командирів Сил спецоперацій ЗСУ
Останні новини
05:47
Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW
04:58
Демократи зберігають контроль у Сенаті США
03:58
На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування
03:12
Під час авіашоу в США розбилися два літаки
02:08
УЗ анонсувала запуск потягів у звільнений Херсон
01:12
Ворожий вертоліт випустив 15 некерованих ракет по громаді Сумщини
00:50
100-річна італійка стала найстаршим у світі донором органів
00:25
На Черкащині під час повітряної тривоги працювала ППО – ОВА
23:48
У неділю планові відключення світла діятимуть у Києві й 8 областях
23:42
Найстарша королева Європи завершила святкування 50-річчя перебування на престолі
Усі новини...