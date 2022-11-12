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На Буковине экс-адвокат готовил фейки для ток-шоу Соловьева – СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 12 ноября 2022, 11:30
На Буковине экс-адвокат готовил фейки для ток-шоу Соловьева – СБУ
фото сбу

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, который распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Черновицкой области

Детали: По данным спецслужбы, среди его самых распространенных "вбросов" - сообщения в запрещенной соцсети "Вконтакте" о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ.

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фото прокуратуры

Также он "разгонял" ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций.

Среди адресатов этой фейковой информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи.

Именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для дальнейшего обнародования в провокационных сюжетах и "ток-шоу" на телеканале "Россия 1", отмечают в СБУ.

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За это пособник агрессора надеялся получить гражданство РФ и поселиться в одном из населенных пунктов Подмосковья.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, который ранее занимался адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке оккупантов, а также оправдывал их военные преступления.

Таким образом он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними "сотрудничать" в ущерб государственной безопасности Украины.

Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные Телеграмм-каналы страны-агрессора.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами его переписки с врагом.

 
фото сбу

На основании собранных СБУ материалов, злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУЧерновицкая областьвойнапропаганда
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