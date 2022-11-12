Під час відступу військ РФ на Херсонщині зруйновано 7 мостів – CNN

Під час відступу російських військ із Херсона в області було зруйновано сім мостів, зокрема на Каховській ГЕС.

Джерело: CNN

Деталі: За останні 24 години в Херсонській області було зруйновано щонайменше сім мостів, чотири з яких - через річку Дніпро.

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Про це свідчать супутникові знімки та інші фотографії компанії Maxar Technologies, якими володіє видання.

Два мости, автомобільний і залізничний, розташовані на греблі в Новій Каховці, були зруйновані.

На знімках і відео в соціальних мережах, оприлюднених у п'ятницю, також видно, що Антонівський міст, головний канал через Дніпро в Херсонській області, було зруйновано, зазначає видання.