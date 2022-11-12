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При отступлении войск РФ на Херсонщине разрушены 7 мостов – CNN

Валентина РоманенкоСуббота, 12 ноября 2022, 12:20
При отступлении войск РФ на Херсонщине разрушены 7 мостов – CNN
фото разрушенного Антоновского моста из Twitter

В ходе отступления российских войск из Херсона в области были разрушены семь мостов, в том числе на Каховской ГЭС.

Источник: CNN

Детали: За последние 24 часа в Херсонской области было разрушено не менее семи мостов, четыре из которых - через реку Днепр.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и другие фотографии компании Maxar Technologies, которыми располагает издание.

Два моста, автомобильный и железнодорожный, расположенные на плотине в Новой Каховке, были разрушены.

На снимках и видео в социальных сетях, обнародованных в пятницу также видно, что Антоновский мост, главный канал через Днепр в Херсонской области, был разрушен, отмечает издание.

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Темы: Херсонская областьвойна
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