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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні в суботу

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 16:20
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Повітряну тривогу було оголошено в суботу по всій материковій частині України.

Джерелоalerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Деталі: Станом на 14.30 суботи повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що з аеродрому Мачулищі в Білорусі злетів літак МіГ-31 К (може нести гіперзвукові ракети "Кинджал"), а трохи раніше з Барановичів - винищувач.

Оновлено: Станом на 16:18 на більшості території повітряну тривогу скасовано.

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Теми: повітряна тривогавійна
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