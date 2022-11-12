Повітряну тривогу оголошували по всій Україні в суботу
Субота, 12 листопада 2022, 15:20
Повітряну тривогу було оголошено в суботу по всій материковій частині України.
Джерело: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"
Деталі: Станом на 14.30 суботи повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.
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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що з аеродрому Мачулищі в Білорусі злетів літак МіГ-31 К (може нести гіперзвукові ракети "Кинджал"), а трохи раніше з Барановичів - винищувач.
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Оновлено: Станом на 16:18 на більшості території повітряну тривогу скасовано.