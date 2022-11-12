Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу

Валентина РоманенкоСуббота, 12 ноября 2022, 15:20
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу
скриншот

Воздушная тревога была объявлена по всей материковой части Украины в субботу.

Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"

Детали: По состоянию на 14.30 субботы воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.

Реклама:

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что с аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел самолет МиГ-31 К (может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал"), а чуть раньше из Барановичей - истребитель.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: По состоянию на 16:18 на большинстве территории воздушная тревога отменена.

Темы: воздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Россия запустила по Украине крылатые ракеты – Воздушные силы
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: