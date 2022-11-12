Воздушная тревога была объявлена по всей Украине в субботу
Суббота, 12 ноября 2022, 15:20
Воздушная тревога была объявлена по всей материковой части Украины в субботу.
Источник: alerts.in.ua, "Беларускі Гаюн"
Детали: По состоянию на 14.30 субботы воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.
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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что с аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел самолет МиГ-31 К (может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал"), а чуть раньше из Барановичей - истребитель.
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Обновлено: По состоянию на 16:18 на большинстве территории воздушная тревога отменена.