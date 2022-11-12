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В Херсон повернулася українська поліція

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 14:57
ілюстративне фото НПУ

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко, відео проєкту "Український свідок"

Пряма мова Клименка: "Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсона виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.

Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям".

Деталі: Окремо очільник Нацполіції звернувся до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Робота триває. Поліція працює.

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Теми: Херсонполіція
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