В Херсон повернулася українська поліція

Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко, відео проєкту "Український свідок"

Пряма мова Клименка: "Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо та на території Херсона виставлені блок-пости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

Основна загроза наразі полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.

Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям".

Деталі: Окремо очільник Нацполіції звернувся до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи.

Робота триває. Поліція працює.