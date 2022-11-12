В Херсон вернулась украинская полиция

Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированном Херсоне.

Источник: глава НПУ Игорь Клименко, видео проект "Украинский свидетель"

Прямая речь Клименко: "Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блок-посты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

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Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над выявлением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона.

Просим местных жителей придерживаться определенных правил, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили такой, обязательно сообщите об этом правоохранителям".

Детали: Отдельно глава Нацполиции обратился к гражданам, которые выехали из Херсона: не спешите возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия.

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Работа продолжается. Полиция работает.