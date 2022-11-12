"Слава Україні": МЗС хоче встановити дипвідносини із Папуа-Новою Гвінеєю онлайн

МЗС України планує підписати протокол про встановлення дипломатичних відносин із Папуа-Новою Гвінеєю в режимі онлайн.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба в Instagram

Пряма мова: "Слава Україні" — з цих слів почалася моя розмова з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї, етнічним українцем Джастіном Ткаченком.

Реклама:

Вчора я провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї. Це країна в Океанії, яка знаходиться за 12 тисяч кілометрів від України. Мого колегу звати Джастін Ткаченко і він — етнічний українець.

Дідусь та бабуся Джастіна переїхали з Києва до Австралії. Він народився в Мельбурні, але потім вирішив будувати життя в Папуа-Новій Гвінеї. Почав займатися бізнесом, вів популярне шоу на телебаченні, а згодом обрався до Національного парламенту.

До призначення міністром закордонних справ Джастін Ткаченко обіймав посади міністрів спорту і туризму, земель і земельного планування, розвитку ЖКГ і міського планування Папуа-Нової Гвінеї, курував організацію Тихоокеанських ігор в 2015 році, має звання Кавалера Ордену Британської імперії.

ВІДЕО ДНЯ

…Це був перший контакт глав МЗС України та Папуа-Нової Гвінеї, які досі (!) не мають дипломатичних відносин.

Я запропонував Джастіну якнайшвидше виправити цю ситуацію — підписати протокол про встановлення дипвідносин із використанням сучасних технологій в режимі онлайн. Раніше Україна стала першою державою в світі, яка прирівняла цифровий паспорт до аналогового, а тепер може стати першою державою в світі, яка ініціює цифрове встановлення дипвідносин".

Деталі: Кулеба зазначає, що під час розмови було домовлено започаткувати регулярний політичний діалог та пожвавити торгівлю.

Окрім Папуа-Нової Гвінеї, Україна не має дипвідносин також із чотирма іншими країнами Тихоокеанського регіону: Палау, Науру, Кірібаті та Тонгою, а також Бутаном в Південній Азії та Сомалі в Африці (ну і тими країнами, з якими ми їх розірвали).

Кулеба повідомив, що дав відповідні доручення в МЗС активізувати переговори задля встановлення дипломатичних відносин з країнами, з якими їх досі не встановлено.