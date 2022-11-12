"Слава Украине": МИД хочет установить дипотношения с Папуа-Новой Гвинеей онлайн

МИД Украины планирует подписать протокол об установлении дипломатических отношений с Папуа-Новой Гвинеей в режиме онлайн.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Instagram

Прямая речь: "Слава Украине" - с этих слов начался мой разговор с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи, этническим украинцем Джастином Ткаченко.

Реклама:

Вчера я провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи. Это страна в Океании, которая находится в 12 тысячах километров от Украины. Моего коллегу зовут Джастин Ткаченко и он - этнический украинец.

Дедушка и бабушка Джастина переехали из Киева в Австралию. Он родился в Мельбурне, но потом решил строить жизнь в Папуа-Новой Гвинее. Начал заниматься бизнесом, вел популярное шоу на телевидении, а затем избрался в Национальный парламент.

До назначения министром иностранных дел Джастин Ткаченко занимал должности министров спорта и туризма, земель и земельного планирования, развития ЖКХ и городского планирования Папуа-Новой Гвинеи, курировал организацию Тихоокеанских игр в 2015 году, имеет звание Кавалера Ордена Британской империи.

ВИДЕО ДНЯ

...Это был первый контакт глав МИД Украины и Папуа-Новой Гвинеи, которые до сих пор (!) не имеют дипломатических отношений.

Я предложил Джастину как можно быстрее исправить эту ситуацию - подписать протокол об установлении дипотношений с использованием современных технологий в режиме онлайн. Ранее Украина стала первым государством в мире, которое приравняло цифровой паспорт к аналоговому, а теперь может стать первым государством в мире, которое инициирует цифровое установление дипотношений".

Детали: Кулеба отмечает, что во время разговора было договорено начать регулярный политический диалог и оживить торговлю.

Кроме Папуа-Новой Гвинеи, Украина не имеет дипотношений также с четырьмя другими странами Тихоокеанского региона: Палау, Науру, Кирибати и Тонгой, а также Бутаном в Южной Азии и Сомали в Африке (ну и теми странами, с которыми мы их разорвали).

Кулеба сообщил, что дал соответствующие поручения в МИД активизировать переговоры для установления дипломатических отношений со странами, с которыми они до сих пор не установлены.