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Вибори до Сенату США: партія Байдена перемагає в одному з ключових штатів

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 18:33
Джо Байден, фото Getty Images

Кандидат у сенатори від Демократичної партії США в штаті Аризона Марк Келлі перемагає свого конкурента-республіканця Блейка Мастерса, завдяки чому партія чинного президента Джо Байдена посилює свої позиції у верхній палаті Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За прогнозами провідних американських ЗМІ, зокрема CNN та Fox News, Келлі виривається вперед і забезпечує Демократичній партії вже 49-те місце в Сенаті США проти 49 в республіканців. Це означає, що для збереження більшості у верхній палаті Конгресу демократи повинні отримати ще одного сенатора.

Наразі залишаються непідрахованими результати виборів до Сенату лише в одному штаті – Невада, де чинна сенаторка-демократка Кетрін Кортес Масто протистоїть республікацію Адаму Лаксальту, колишньому генпрокурору штату. Останні підрахунки свідчать, що Кортес Масто почала скорочувати відрив від Лаксальта, тому спрогнозувати результат голосування там американські медіа поки не можуть.

І Аризона, і Невада вважалися до дня проміжних виборів 8 листопада спірними штатами, в яких Республіканська партія мала вагомі шанси на перемогу й отримання контролю над Сенатом. Прикметно, що обидва кандидати від республіканців – Мастерс і Лаксальт – висловлювали незгоду з результатами виборів 2020 року, на яких Трамп програв.

Крім того, до 6 грудня залишатися невідомим переможець виборів у штаті Джорджія, де відбудеться другий тур, оскільки жоден із кандидатів – демократ Рафаель Ворнок, який наразі є сенатором, і республіканець Гершел Вокер – не набрав необхідні мінімум 50% голосів.

Нагадаємо, 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. За останніми даними, Республіканська партія, найімовірніше, отримає більшість у нижній палаті: більшість медіа вже віддають їй 211 місць проти 201 у демократів.

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А проте, більшість республіканців виявиться не такою переконливою, як прогнозувалося до дня проміжних виборів.

Про перші результати проміжних виборів у США читайте у статті: Трамп не виграв, Байден не програв: що показали проміжні вибори у США.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Головні сенсації та наслідки для України: результати виборів до Конгресу США.

Теми: СШАБайденвибори
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