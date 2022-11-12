Выборы в Сенат США: партия Байдена побеждает в одном из ключевых штатов

Кандидат в сенаторы от Демократической партии США в штате Аризона Марк Келли побеждает своего конкурента-республиканца Блейка Мастерса, благодаря чему партия действующего президента Джо Байдена усиливает свои позиции в верхней палате Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По прогнозам ведущих американских СМИ, в частности CNN и Fox News, Келли вырывается вперед и обеспечивает Демократической партии уже 49-е место в Сенате США против 49 у республиканцев. Это означает, что для сохранения большинства в верхней палате Конгресса демократы должны получить еще одного сенатора.

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Пока остаются неподсчитанными результаты выборов в Сенат только в одном штате - Невада, где действующий сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто противостоит республиканцу Адаму Лаксальту, бывшему генпрокурору штата. Последние подсчеты свидетельствуют, что Кортес Масто начала сокращать отрыв от Лаксальта, поэтому спрогнозировать исход голосования там американские медиа пока не могут.

И Аризона, и Невада считались до дня промежуточных выборов 8 ноября спорными штатами, в которых Республиканская партия имела весомые шансы на победу и получение контроля над Сенатом. Примечательно, что оба кандидата от республиканцев - Мастерс и Лаксальт - выражали несогласие с результатами выборов 2020 года, на которых Трамп проиграл.

Кроме того, до 6 декабря оставаться неизвестным победитель выборов в штате Джорджия, где состоится второй тур, поскольку ни один из кандидатов - демократ Рафаэль Ворнок, который сейчас является сенатором, и республиканец Гершел Уокер - не набрал необходимые минимум 50% голосов.

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Напомним, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов. По последним данным, Республиканская партия, скорее всего, получит большинство в нижней палате: большинство медиа уже отдают ей 211 мест против 201 у демократов.

Тем не менее, большинство республиканцев окажется не таким убедительным, как прогнозировалось до дня промежуточных выборов.

О первых результатах промежуточных выборов в США читайте в статье: Трамп не выиграл, Байден не проиграл: что показали промежуточные выборы в США.

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