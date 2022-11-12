Маляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні

Українські командувачі на південному напрямку, фото з Facebook Ганни Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала імена та фото українських командувачів, які керують контрнаступом на півдні.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Ось хто звільняє наші території на півдні:

Олександр Тарнавський – бригадний генерал

Андрій Ковальчук – генерал-майор

Андрій Грицьков – бригадний генерал

Михайло Драпатий – бригадний генерал

Андрій Гнатов – бригадний генерал

Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги".

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