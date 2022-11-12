Маляр показала генералів, які звільняють українську землю на півдні
Субота, 12 листопада 2022, 18:11
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала імена та фото українських командувачів, які керують контрнаступом на півдні.
Джерело: Маляр у Facebook
Дослівно: "Ось хто звільняє наші території на півдні:
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- Олександр Тарнавський – бригадний генерал
- Андрій Ковальчук – генерал-майор
- Андрій Грицьков – бригадний генерал
- Михайло Драпатий – бригадний генерал
- Андрій Гнатов – бригадний генерал
Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги".
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