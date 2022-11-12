Маляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге

Украинские командующие на южном направлении, фото из Facebook Анны Маляр

Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала имена и фото украинских командующих, которые руководят контрнаступлением на юге.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Вот кто освобождает наши территории на юге:

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Александр Тарнавский – бригадный генерал

Андрей Ковальчук – генерал-майор

Андрей Грицков – бригадный генерал

Михаил Драпатый – бригадный генерал

Андрей Гнатов – бригадный генерал

Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе".

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