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Маляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 18:11
Маляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге
Украинские командующие на южном направлении, фото из Facebook Анны Маляр

Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала имена и фото украинских командующих, которые руководят контрнаступлением на юге.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Вот кто освобождает наши территории на юге:

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  • Александр Тарнавский – бригадный генерал
  • Андрей Ковальчук – генерал-майор
  • Андрей Грицков – бригадный генерал
  • Михаил Драпатый – бригадный генерал
  • Андрей Гнатов – бригадный генерал

Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе".

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Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениеМинобороны
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