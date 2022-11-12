Маляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге
Суббота, 12 ноября 2022, 18:11
Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала имена и фото украинских командующих, которые руководят контрнаступлением на юге.
Источник: Маляр в Facebook
Дословно: "Вот кто освобождает наши территории на юге:
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- Александр Тарнавский – бригадный генерал
- Андрей Ковальчук – генерал-майор
- Андрей Грицков – бригадный генерал
- Михаил Драпатый – бригадный генерал
- Андрей Гнатов – бригадный генерал
Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе".
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