Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маляр показала генералов, которые освобождают украинскую землю на юге

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 19:11
Украинские командующие на южном направлении, фото из Facebook Анны Маляр

Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала имена и фото украинских командующих, которые руководят контрнаступлением на юге.

Источник: Маляр в Facebook

Дословно: "Вот кто освобождает наши территории на юге:

  • Александр Тарнавский – бригадный генерал
  • Андрей Ковальчук – генерал-майор
  • Андрей Грицков – бригадный генерал
  • Михаил Драпатый – бригадный генерал
  • Андрей Гнатов – бригадный генерал

Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе".

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениеМинобороны
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаРоссияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн

Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Вывод оккупационных войск из Херсона разжигает раскол в Кремле – ISW

Демократы сохраняют контроль в Сенате США

На юге авиация ударила по районам развертывания сил врага – командование

Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым

Все новости...
Вооруженные силы
Командующий ОК "Юг" прибыл в Херсон, местные встречают с флагами и возгласами
Возле 14 населенных пунктов ВСУ дали отпор врагу – сводка
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
Последние новости
13:15
Россияне заминировали даже тела: ГСЧС просит не ехать без разрешения на освобожденные территории
13:14
Глава МИД Эстонии поздравил украинцев с освобождением Херсона
13:02
С криптобиржи FTX украдено примерно $663 миллионов, а ее основателя допрашивает полиция
12:48
Россия держит в Черном море один носитель "Калибров"
12:34
Сунак пообещал быть жестким к РФ на саммите G20
12:19
Главарь "вагнеровцев" написал новый донос на губернатора Петербурга: подозревает в госизмене
12:12
По всей Украине второй раз за день тревога
12:05
Украина и США построят малый модульный реактор
11:53
инфографикаРоссияне перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс - Беларускі Гаюн
11:40
УЗ запускает благотворительный проект "Билеты до победы"
Все новости...