На Донеччині зараз пекло, надзвичайно жорстокі бої – президент

Президент Володимир Зеленський заявляє, що завдяки міцній обороні на Донеччині Україна має можливість проводити наступальні операції на інших напрямках.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Слова подяки, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова подяки вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає й досягає потрібних нашій державі результатів.

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І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони.

Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка".

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