Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині зараз пекло, надзвичайно жорстокі бої – президент

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 20:48
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що завдяки міцній обороні на Донеччині Україна має можливість проводити наступальні операції на інших напрямках.  

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Слова подяки, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова подяки вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає й досягає потрібних нашій державі результатів.

І особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони.

Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто боронить Україну в цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка".

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Генсек ООН проти "будь-якого миру" в Україні

інфографікаРосіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн

Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

Демократи зберігають контроль у Сенаті США

На півдні авіація вдарила по районах розгортання сил ворога – командування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами
Звільнено вже понад 60 населених пунктів Херсонщини – Зеленський
Зеленський – росіянам, яких кинули на Херсонщині: Щоб врятуватись – здавайтесь
Останні новини
15:16
Без ялинок та ілюмінацій: деякі міста України визначилися, як святкувати Новий рік в умовах війни
14:54
У Ризі зафіксували температурний рекорд +15 градусів, найтепліше за три століття
14:40
США та Україна планують розпочати виробництво малих модульних реакторів
14:34
На Херсонщині на тиждень заборонили користуватися водним транспортом
14:25
відеоВійськові підняли український прапор над Антонівським мостом
14:08
фото Російський МіГ-31К проводив у Білорусі тренування з ракетою "Кинджал" – Беларускі Гаюн
14:05
тестЧи вмієте ви захищати свої персональні дані
13:49
оновлено від 12:12Друга тривога по всій Україні тривала півтори години
13:32
Росіяни зізналися у крадіжці єнота з херсонського зоопарку: як реагують українці
13:31
Генсек ООН проти "будь-якого миру" в Україні
Усі новини...