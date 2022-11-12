В Донецкой области сейчас ад, чрезвычайно жестокие бои – президент

Президент Владимир Зеленский заявляет, что благодаря прочной обороне в Донецкой области Украина имеет возможность проводить наступательные операции на других направлениях.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, - это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и достигает нужных нашему государству результатов.

И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны.

Это очень важно. Благодаря прочной обороне там, в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особенно жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка".

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