В Донецкой области сейчас ад, чрезвычайно жестокие бои – президент
Президент Владимир Зеленский заявляет, что благодаря прочной обороне в Донецкой области Украина имеет возможность проводить наступательные операции на других направлениях.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, - это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и достигает нужных нашему государству результатов.
И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны.
Это очень важно. Благодаря прочной обороне там, в Донецкой области, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особенно жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка".
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