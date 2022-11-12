Росіяни обстріляли окуповане селище на Херсонщині, є загиблі – ОВА

Російські війська обстріляли окуповане селище Горностаївка Каховського району на Херсонщині, що на лівому березі Дніпра, загинули дві жінки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Жахливі новини із Горностаївки Каховського району.

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Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень".

Деталі: На думку голова ОВА, такими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації". Самі ж військові РФ, за його даними, ховаються по підвалах місцевих жителів.

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