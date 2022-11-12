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Росіяни обстріляли окуповане селище на Херсонщині, є загиблі – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 21:25
Горностаївка Каховського району на Херсонщині, Google maps

Російські війська обстріляли окуповане селище Горностаївка Каховського району на Херсонщині, що на лівому березі Дніпра, загинули дві жінки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Жахливі новини із Горностаївки Каховського району.

Російські окупанти із РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень".

Деталі: На думку голова ОВА, такими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої "евакуації". Самі ж військові РФ, за його даними, ховаються по підвалах місцевих жителів.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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