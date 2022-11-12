Россияне обстреляли оккупированный поселок на Херсонщине, есть погибшие – ОВА

Российские войска обстреляли оккупированный поселок Горностаевка Каховского района на Херсонщине, что на левом берегу Днепра, погибли две женщины.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Ужасные новости из Горностаевки Каховского района.

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Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти нелюди целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения".

Детали: По мнению председателя ОВА, такими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой "эвакуации". Сами же военные РФ, по его данным, прячутся по подвалам местных жителей.

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