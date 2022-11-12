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МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 22:05

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав угорський уряд засудити заяви свого депутата Ласло Тороцкоі, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною.

Свій коментар Ніколенко опублікував у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкоі до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", – зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося, депутат від угорської партії "Наша батьківщина" Ласло Тороцкоі у п’ятницю з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною.

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Тороцкоі у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкоі вислали зі Словаччини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.

Теми: МЗСУгорщинаПольщакордон
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