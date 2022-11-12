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МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею

"Європейська правда"Субота, 12 листопада 2022, 21:05
МЗС закликало Угорщину засудити заяви свого депутата про спільний кордон із Польщею

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав угорський уряд засудити заяви свого депутата Ласло Тороцкоі, який побажав Польщі на День незалежності повернути спільний кордон з Угорщиною.

Свій коментар Ніколенко опублікував у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкоі до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", – зазначив Ніколенко.

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Як повідомлялося, депутат від угорської партії "Наша батьківщина" Ласло Тороцкоі у п’ятницю з нагоди Дня незалежності Польщі у Twitter побажав їй знову мати спільний кордон із Угорщиною.

Твіт він проілюстрував фотографією, зробленою після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Тороцкоі у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, на якій були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкоі вислали зі Словаччини на п'ять років після того, як хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.

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Теми: МЗСУгорщинаПольщакордон
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