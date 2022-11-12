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МИД призвал Венгрию осудить заявления своего депутата об общей границе с Польшей

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 22:05

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко призвал венгерское правительство осудить заявления своего депутата Ласло Тороцкои, который пожелал Польше на День независимости вернуть общую границу с Венгрией.

Свой комментарий Николенко опубликовал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкои к пересмотру государственных границ является неприемлемым. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не соответствуют духу добрососедства", - отметил Николенко.

Как сообщалось, депутат от венгерской партии "Наша родина" Ласло Тороцкои в пятницу по случаю Дня независимости Польши в Twitter пожелал ей снова иметь общую границу с Венгрией.

Твит он проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

Тороцкои в 2006 году организовал антисловацкую демонстрацию в Будапеште, на которой были сожжены словацкие государственные символы. Тогда же Тороцкои выслали из Словакии на пять лет после того, как хотел организовать акцию протеста против этнических инцидентов в Словакии, но ее запретила словацкая полиция.

Темы: МИДВенгрияПольшаграница
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