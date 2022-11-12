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Арахамія: Про переговори з РФ можна буде говорити у другій половині 2023 року

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 21:44
Арахамія: Про переговори з РФ можна буде говорити у другій половині 2023 року
Давид Арахамія, фото з Facebook

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з Російською Федерацією може з’явитися у другій половині 2023 року.

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону в суботу і в Telegram

Пряма мова на питання, коли можна буде говорити про переговори з РФ: "Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати.

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Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".

Деталі: Голова фракції також висловив думку, що Росія зараз знову піднімає питання про переговори, оскільки потребує часу, "щоб перезарядитись".

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", - підкреслив він.

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Разом з тим, у Telegram Арахамія зазначив, що президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна вести переговори з Росією – "відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться".

"Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані", – наголосив Арахамія.

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Теми: АрахаміяпереговориРосія
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