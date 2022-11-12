Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамія: Про переговори з РФ можна буде говорити у другій половині 2023 року

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 22:44
Давид Арахамія, фото з Facebook

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з Російською Федерацією може з’явитися у другій половині 2023 року.

Джерело: Арахамія в ефірі телемарафону в суботу і в Telegram

Пряма мова на питання, коли можна буде говорити про переговори з РФ: "Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати.

Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".

Деталі: Голова фракції також висловив думку, що Росія зараз знову піднімає питання про переговори, оскільки потребує часу, "щоб перезарядитись".

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", - підкреслив він.

Разом з тим, у Telegram Арахамія зазначив, що президент Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна вести переговори з Росією – "відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться".

ВІДЕО ДНЯ

"Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані", – наголосив Арахамія.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Теми: АрахаміяпереговориРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоУ Лаврі досі моляться за Росію. СБУ взялася за справу

Генсек ООН проти "аби-якого миру" в Україні

інфографікаРосіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас - Беларускі Гаюн

Ранок неділі почався з півторагодинної повітряної тривоги по всій Україні

Виведення окупаційних військ з Херсона розпалює розкол у Кремлі – ISW

Демократи зберігають контроль у Сенаті США

Усі новини...
Зеленський: У Криму так само зустрічатимуть ЗСУ з українськими прапорами
На Донеччині зараз пекло, надзвичайно жорстокі бої – президент
Окупанти передумали переносити "столицю Херсонщини" до Генічеська
Генерал Годжес: ЗСУ звільнять Маріуполь і Мелітополь до січня, далі – Крим
Останні новини
17:04
Вибух у Стамбулі: загинули 4 людей, 38 постраждали, про українців невідомо
16:58
Окупанти завдали збитків на 270 мільйонів доларів "Укрлендфармінгу" Бахматюка на Херсонщині
16:56
відео Проросійська партія "Шор" проводить черговий антиурядовий мітинг у Кишиневі
16:51
фото Росіяни завдали удару по Кураховому і Торецьку: є поранений і руйнування
16:33
Внаслідок вибуху у Стамбулі є загиблі, розслідують тероризм
16:23
В Росії через санкції є проблема з ліками і переносять планові операції – розвідка
16:22
Людей просять не збиратися в центрі Херсона: Ворог замінував майже все
16:21
фото На популярній пішохідній вулиці Стамбула пролунав вибух, є постраждалі
15:56
Кім закликав будівельні компанії повертатись для відновлення регіону
15:51
відеоУ Лаврі досі моляться за Росію. СБУ взялася за справу
Усі новини...