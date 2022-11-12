Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Арахамия: О переговорах с РФ можно будет говорить во второй половине 2023 года

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 21:44
Арахамия: О переговорах с РФ можно будет говорить во второй половине 2023 года
Давид Арахамия, фото из Facebook

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность возобновить переговоры с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.

Источник: Арахамия в эфире телемарафона в субботу и в Telegram

Прямая речь на вопрос, когда можно будет говорить о переговорах с РФ: "Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать.

Реклама:

Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу".

Детали: Председатель фракции также высказал мнение, что Россия сейчас снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку требует времени, "чтобы перезарядиться".

"Они перегруппировку делают, с оружием есть проблемы, с боеприпасами. Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. Мы не будем давать им такого времени", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, в Telegram Арахамия отметил, что президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно вести переговоры с Россией - "восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных убытков, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится".

"Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены", – подчеркнул Арахамия.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК, НВ. Подкасти

Темы: Арахамия переговорыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Зеленский: В Крыму так же будут встречать ВСУ с украинскими флагами
В Донецкой области сейчас ад, чрезвычайно жестокие бои – президент
Оккупанты передумали переносить "столицу Херсонской области" в Геническ
Генерал Ходжес: ВСУ освободят Мариуполь и Мелитополь до января, дальше – Крым
Последние новости
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
Все новости...
Реклама: