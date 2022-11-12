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Арахамия: О переговорах с РФ можно будет говорить во второй половине 2023 года

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 22:44
Давид Арахамия, фото из Facebook

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность возобновить переговоры с Российской Федерацией может появиться во второй половине 2023 года.

Источник: Арахамия в эфире телемарафона в субботу и в Telegram

Прямая речь на вопрос, когда можно будет говорить о переговорах с РФ: "Честно, я считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будут стартовать и президентские гонки в США. А к тому же, в 2024-м будут выборы у Путина. И всем нужно будет политически что-то демонстрировать.

Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу".

Детали: Председатель фракции также высказал мнение, что Россия сейчас снова поднимает вопрос о переговорах, поскольку требует времени, "чтобы перезарядиться".

"Они перегруппировку делают, с оружием есть проблемы, с боеприпасами. Им просто нужно время, чтобы усилить свои позиции. Мы не будем давать им такого времени", - подчеркнул он.

Вместе с тем, в Telegram Арахамия отметил, что президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно вести переговоры с Россией - "восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных убытков, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится".

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"Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены", – подчеркнул Арахамия.

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Темы: Арахамия переговорыРосcия
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